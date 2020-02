Kevin Durant : « Non, je ne reviendrai pas cette saison »

Depuis le media day en septembre dernier, les Nets et Kevin Durant annoncent qu’il ne jouera sans doute pas cette saison et que le plan et qu’il revienne pour la prochaine, mais des vidéos de workouts de l’ailier laissent penser qu’il est déjà en fin de rééducation et donc pourrait bien venir prêter main forte aux Nets. De passage dans l’émission de Taylor Rooks sur Bleacher Report, il a fermé une nouvelle fois la porte quand on lui a demandé s’il était possible qu’il rejoue cette saison.

« Non, je ne pense pas. » KD

Avant d’ajouter :

« Non ! Non. La meilleure chose à faire pour moi c’est de continuer la rééducation, revenir le plus fort possible et me concentrer sur la saison prochaine. » KD

Les Nets auraient bien besoin de lui, mais au vu des piètres résultats et de la blessure de Kyrie Irving, ils ne semblent plus avoir grand-chose à jouer.