Avec un énorme Joel Embiid, les Sixers ont le dernier mot en prolongation

Malmenés par les Nets, les Sixers s’en sortent en prolongation en limitant leur adversaire à un petit point pour un succès 112-104. C’est la 26ème victoire en 28 matchs à la maison pour Philly alors que Brooklyn continue de piétiner avec 25 victoires et 29 défaites.

Joel Embiid est l’homme du match, auteur d’un énorme chantier : 39 points à 10/20, 16 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres en 41 minutes, bien aidé par les 22 oints à 10-20, 12 rebonds et 6 passes de Tobias Harris et 19 points à 6/11 d’Alec Burks. Philly, qui jouait sans Ben Simmons, rentre 44.4% de ses tirs dont un terrible 4/22 à 3-pts, mais limite Brooklyn à 35.3% dont 10-34 de loin et 16 ballons perdus. Caris LeVert signe 25 points à 9/29, dont 3-8 à 3-pts et Spencer Dinwiddie 22 points à 7/19 et 7 passes. DeAndre Jordan a été précieux avec 14 points, 15 rebonds et 4 passes.

Philly a démarré en boulet de canon en menant 22-6, mais derrière ça a été le trou noir avec un énorme run des Nets. Ils ont passé un terrible 44/8 à cheval sur les deux quarts pour mener à la pause 54-42. En seconde mi-temps Joel Embiid a pris les choses en main et a dominé dans la raquette pour ramener les siens à une unité 78-77 après 3 quarts. La second unit de Philly les a mis aux commandes, mais sans pouvoir faire de break et Brooklyn est revenu à hauteur à 6’25 du terme 89-89. Les deux équipes ont échangé les paniers jusqu’à ce que Dinwiddie plante 3 lancers, puis Jordan ajoute un alley-oop et 2 lancers pour un 8-0. Brooklyn s’est retrouvé en position idéale 101-95 avec 2’16 à jouer, mais Philly a haussé le ton en défense et est revenu à hauteur à la faveur de 4 lancers de Burks et Embiid. Dinwiddie a répliqué à 30 secondes du buzzer, mais Joel Embiid est allé chercher la faute pour égaliser puis a contré la tentative au buzzer de Wilson Chandler. En prolongation Dinwiddie a ouvert le score en rentrant un de ses deux lancers et Philly a répliqué par un 9-1 grâce à deux layups de Burks et Milton a plié l’affaire.