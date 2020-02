Trae Young tape pour la 1ère fois la barre des 50 points et Atlanta renverse le Heat dans les 90 dernières secondes

Avec un Trae Young monumental, les Atlanta Hawks démarrent la dernière ligne droite de la meilleure des manières avec un succès 129 à 124 face au Heat grâce à un 10-0 pour conclure le match. C’est seulement la 16ème victoire d’Atlanta, alors que le Heat perd du terrain sur la seconde place à l’Est avec 35 succès et 20 défaites. C’est la 5ème défaite en 6 matchs pour les Floridiens.

Young établit son record en carrière avec 50 points à 12/25 dont 8/15 à 3-pts, 18/19 sur la ligne des lancers, 2 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 7 ballons perdus. Il a été aidé par les 17 points de DeAndre Hunter et Kevin Huerter et es 16 de Cam Reddish en sortie de banc. Les Hawks rentrent 48.2% à 3-pts dont 16/35 de loin alors que Miami est limité à un piteux 11/37 de loin pour 4.8% aux tirs. Bam Adebayo compile 28 points à 9/20, 19 rebonds, 7 passes et 3 interceptions alors que Goran Dragic ajoute 19 points à 4/9 à 3-pts et Jimmy Butler 17 points à 6/18, 8 rebonds et 9 passes.

Miami menait 36-32 après le premier quart avant de connaitre une grosse disette dans le second et d’encaisser un 15-0. Atlanta s’est retrouvé ainsi aux commandes 52-41 avant que Butler trouve enfin les filets et Miami a très bien fini puisque sur deux lancers de Dragic ils ont viré à la tête à la pause 64-63. Sous l’impulsion de Dragic et Derrick Jones Jr. le Heat a fait le break 89-78 et on pensait alors qu’ils allaient être en contrôle jusqu’à la fin du match. Young a marqué 5 points dans les 30 dernières secondes du 3ème pour permettre à Atlanta de rester à portée avant les 12 dernières minutes, 97-90. Dans le sillage du meneur les Hawks ont vite recollé avec un 7-0 conclu par un tir de loin du All-Star, 97-97. Miami a continué de faire la course en tête dans le sillage de Butler et Adebayo et à 3’31 du buzzer le duo a porté le score à 119-116 puis 124-119 à 1’51 du terme sur deux paniers de rang d’Adebayo. Mais les Floridiens n’ont plus inscrit le moindre point et ont encaissé un terrible 10-0 avec notamment un shoot à 3-pts de De’Andre Hunter pour égaliser puis un dunk de Reddish à 31 secondes du buzzer pour passer définitivement en tête.