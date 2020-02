Markieff Morris aux Lakers

Quelques heures après avoir trouvé un acccord pour un buyout avec les Detroit Pistons, Markieff Morris a aussi rejoint Los Angeles comme son frère. Selon Shams il va s’engager avec les Los Angeles Lakers, dont il va renforcer le banc et apporter une option de plus à l’intérieur et notamment au poste 4 avec un profil de stretch-4. Les Lakers lui auraient vendu un rôle d’ailier fort remplaçant alors que Kyle Kuzma est un peu plus utilisé au poste 3.

Arrivé dans le Michigan cet été, Morris a tourné à 11 points à 45%, dont 39.7% de loin, 3.9 rebonds et 1.6 passe.