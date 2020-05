Penny Hardaway se remémore sa victoire sur Michael Jordan pendant les playoffs 1995 : “Je pense que ça l’a énervé”

En revenant à la compétition en 1995, Michael Jordan s’attendait sûrement à tout écraser, comme il avait l’habitude de le faire avant sa retraite. Sauf que pendant les playoffs, ses Bulls sont tombés sur une jeune équipe qui était alors en pleine ascension : le Magic. Portée par leurs deux stars Shaquille O’Neal et Penny Hardaway, la franchise floridienne n’avait pas peur du revenant et a éliminé His Airness en demi-finale de conférence, en six matchs.

“On était jeune et on peut dire ‘bête’. On comprenait l’histoire, qu’il avait trois titres, comment ils avaient réussi à les obtenir… Mais je n’étais pas vraiment inquiet par rapport aux Jordan Rules, à la guerre avec Detroit, celle avec Boston… On était le groupe qui était prêt à gagner un titre, et il revenait dans notre monde. C’est comme ça que je voyais les choses à l’époque. Parce qu’on était la meilleure équipe. On avait le sentiment que c’était nous les stars avant qu’il revienne, et on ne voulait pas abandonner ça. On pensait mériter de gagner, et on allait se donner à fond pour montrer tout ça, qu’on était capable de le battre.” Penny Hardaway.

Cette série, ça a aussi été pour Hardaway l’occasion de défier Jordan, alors qu’il pensait que ça ne serait pas possible à cause de la retraite d’His Airness quelques mois seulement après sa draft.

“Être drafté, c’était un rêve qui devenait réalité. J’étais heureux de pouvoir vivre mon rêve, mais j’étais un peu déçu que Michael ne soit plus dans la ligue, parce que je voulais jouer contre lui. J’avais le sentiment que je n’aurais pas cette opportunité au final. Mais je me suis vite concentré sur ce que je devais faire pour le Magic. Ça ne m’a pas empêché d’être un peu déçu quand il a pris sa retraite.” Penny Hardaway.

Bon, si le Magic a pu s’imposer, c’est aussi parce que Jordan n’était pas complètement lui-même, comme l’affirme Hardaway.

“Il était très rouillé, il revenait juste du baseball donc il n’était pas au top de sa forme. Il était Michael, mais pas la meilleure version de Michael.” Penny Hardaway.

Résultat, une perte de balle cruciale pour Jordan dans le Game 1, qui a permis à son ancien coéquipier Horace Grant d’inscrire un panier très important et de prendre un avantage définitif à 6 secondes de la fin de la rencontre.

“Il voulait se racheter après la saison régulière, en se disant qu’il devait retourner les choses. Il a fait un bon match, mais était moins concentré sur la fin. Nick Anderson a pu taper la balle vers moi, je l’ai attrapé, j’ai couru vers le panier adverse et passé la balle à Horace pour le dunk.” Penny Hardaway.

Une séquence qui n’a pas plu à Jordan, très fâché pour le match suivant et auteur de 38 points. Seulement il n’a pas réussi à qualifier ses Bulls pour le tour suivant malgré tout ce qui a, selon Hardaway, pavé le chemin pour la saison record qui a suivi de la part des Bulls (72 victoires et 10 défaites).

“Je pense que ça a énervé Jordan. Ça lui a montré que ça ne serait pas facile de revenir et de recommencer à gagner des titres. Ça l’a choqué de voir à quel point on était bon, ça a donné aux Bulls une motivation l’année suivante, une envie d’aller sur le terrain et de dominer, même si on les a battus à domicile cette saison-là. Malheureusement pour nous, on avait trop de blessés pendant les playoffs.” Penny Hardaway.

Le documentaire The Last Dance est l’occasion pour Hardaway de repenser à tous ces moments. Et contrairement à d’autres légendes du jeu comme Patrick Ewing, l’ancien meneur apprécie cette plongée dans le passé.

“J’ai vraiment apprécié regarder ce documentaire, parce que j’aime toutes les petites histoires qu’on y voit. J’aime leur vulnérabilité, regarder les coulisses, comment ils parlaient et de quoi ils parlaient. J’apprécie plus ça que quand ça parle des matchs, parce que j’y étais aux matchs. Mais je ne connaissais pas les coulisses. Je ne savais pas que Dennis Rodman était allé à Vegas pendant la saison, je ne me rappelais plus que Scottie Pippen avait été opéré… Je ne sais pas ce que je faisais à l’époque, mais je ne me rappelle pas de tout ça. C’est amusant de voir comment ils ont géré tout ça.” Penny Hardaway.

Via The Athletic.