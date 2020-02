Avec un Chris Paul royal, OKC se paie Denver

Le Thunder continue sa magnifique saison avec un succès probant à la maison face aux Denver Nuggets. Les hommes de Billy Donovan remportent leur 34ème match sur le score de 113-101 et ne sont lus qu’à 4 matchs de leur adversaire du jour. Ils ont remporté 11 de leurs 14 derniers matchs

Chris Paul a été lé grand artisan de ce succès avec une nouvelle superbe performance : 29 points à 11/17 dont 4/6 à 3-pts alors que Steven Adams compile 19 points et 17 rebonds dans un gros duel face à Nikola Jokic, auteur lui de 32 points à 12/15, 7 rebonds et 5 passes. Pas moins de 7 joueurs d’OKC inscrivent au moins 10 points et l’équipe shoote à 46% dont un 9/26 à 3-pts alors qu’en face Denver rentre 48.1% de ses tentatives mais seulement 6/27 de loin et perd surtout 19 ballons et concède 14 rebonds offensifs, les deux clés de la rencontre.

A la pause Chris Paul a mis les deux équipes à égalité en toute fin de première mi-temps : 48-48. AU retour des vestiaires OKC a démarré par un 9-1, forçant Denver a prendre un temps mort au retour duquel ces derniers ont inscrit 10 point de suite, 60-59. OKC a repris les commandes, menant de 7 points à la faveur d’une action à 4 points de Chris Paul, mais à l’entame des 12 dernières minutes tout était encore à faire : 78-77.

Comme souvent OKC a fait la différence en dernier acte. La second unit, menée par un super Stevens Adams et Dennis Schröder, OKC a fait le break, 95-85 sur un alley-oop dunk de Nerlens Noel. A 2 minutes du terme Adam s ajouté un dunk qui a plié l’affaire : 109-97.