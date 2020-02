Les Spurs repartent fort en corrigeant le Jazz dans l’Utah

Les Spurs entament parfaitement la dernière ligne droite de la saison en remportant leur second match du rodéo trip et le second de suite. Ils s’imposent avec la manière à Salt Lake City dans l’Utah sur le score de 113-104 et portent leur bilan à 24-31, ce qui leur permet de garder espoir dans la course aux playoffs. Ils ont compté jusqu’à 23 points d’avance après la pause.

Ils ont fait parler leur collectif avec 6 joueurs à au moins 13 points dont un super Dejounte Murray, qui compile 23 points à 10/16 dont 1/1 à 3-pts, 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. DeMar DeRozan ajoute 18 points à 8/17 et 7 passes alors que LaMarcus Aldridge et Patty Mills signent 15 points chacun et enfin Derrick White marque 14 points. Les Texans ont shooté à un joli 10/20 à 3-pts pour 44% aux tirs et seulement 6 ballons perdus. Ils ont été aux commandes quasiment tout le match face à un Jazz encore en semi-vacances avec 21 points d’avance en second quart. Les hommes de Quin Snyder perdent 17 ballons et shootent à 42.7% dont un 12/33 de loin. Rudy Gobert est le meilleur scoreur avec 18 points à 7/8, 14 rebonds, à égalité avec Emmanuel Mudiay. Les deux scoreurs Bojan Bogdanovic et Donovan Mitchell n’étaient pas dans un grand jour avec respectivement 15 points à 3/13 et 12 points à 5/14.

Utah a marqué les 4 premiers points, mais la suite est moins brillante, et San Antonio a fait la course en tête en premier quart, remporté 27-21 avant de faire exposer la défense d’Utah dans le second. Ils ont inscrit 38 points et passé surtout un terrible 17-0 qui leur a donné 21 points d’avance. En tête 65-46 à la pause, ils ont tranquillement géré en seconde mi-temps sans jamais être inquiétés.