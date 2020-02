Avec un super trio dont un grand Luka Doncic, les Mavs matent le Magic d’un excellent Evan Fournier

34ème victoire de la saison pour les Mavs, qui l’emportent en Floride à Orlando sur le score de 122 à 106. Mauvaise opération pour Orlando, qui est plus que jamais sous la menace dans la course aux playoffs.

Pour changer Luka Doncic est le meilleur Mav avec 33 points à 10/21 dont 4+8 à 3-pts, 10 rebonds et 8 passes alors que Kristaps Porzingis continue sur sa bonne lancée pré-all-star break avec 24 points à 8/16 dont 4/9 à 3-pts, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. Maxi Kleber est le facteur X puisqu’en sortie de banc l’Allemand inscrit 26 points à 10/13 dont 3/6 à 3-pts, record en carrière. Dallas rentre 51.2% de ses tirs dont un bon 15/38 de loin alors qu’en face le Magic est limité à 39.4% dont un 9/43 de loin malgré un très bon Evan Fournier 28 points à 10/19 dont 5/12 à 3-pts alors que Nikola Vucevic compile 27 points à 12/27 dont 1/7 de loin, 12 rebonds et 4 interceptions. Terrence Ross inscrit 19 points, mais à un horrible 5/16 dont 3/8 à 3-pts.

Les Mavs ont mené la majeure partie de la rencontre en démarrant fort sous l’impulsion d’un Luka Doncic intenable. Après 12 minutes les visiteurs menaient 34-18 et ont continué de faire tranquillement la course en tête en second quart, même si Evan Fournier a fait du bien au Magic avec 2 tirs à 3-pts de suite pour un score de 64-52 à la pause. Dans le sillage d’un Evan intenable, le Magic a fait une grosse entame de second mi-temps pour relancer totalement le match à la faveur d’un 17-4. Les deux équipes ont entamé un chassé-croisé et à 3’38 de la fin du quart le score était de parité. Mais Curry, Doncic et Kleber ont permis à Dallas de faire le break avant l’entame des 12 dernières minutes sur un 13-6, 91-84. Brunson et Kleber ont inscrit les 5 premiers points pour donner encore plus d’air aux Mavs. Le Magic n’a jamais pu recoller, trop maladroit dans ce dernier acte et limité à 22 points.