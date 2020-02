Les Lakers coupent DeMarcus Cousins !

Peu après l’annonce de la signature de Markieff Morris aux Lakers, Woj rapporte que les Lakers ont décidé de couper DeMarcus Cousins !

C’est une petite surprise puisque ces derniers jours Frank Vogel avait ouvert la porte à une participation aux playoffs car il était en bonne voie dans sa rééducation.

Il n’aura donc pas joué le moindre match avec les Lakers puisqu’il y avait signé début juillet, quelques jours avant rupture du ligament croisé antérieur.

Lakers are waiving DeMarcus Cousins, league sources tell @Ramonashelburne and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 22, 2020