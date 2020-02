Avec un Zion Williamson dominateur et dans l’histoire, les Pelicans repartent de Portland avec une victoire autoritaire et capitale

L’espoir demeure aux Pelicans, qui ont remporté un 4ème match en 5 sorties en dominant avec la manière les Blazers à Portland. Ils l’emportent 128-115 et sont désormais à 4 matchs des Grizzlies avec un bilan de 24-32 et seulement 1/2 match de leur adversaire du soir (25/32).

Zion Williamson a de nouveau dominé avec 25 points à 10/17, 4 rebonds et 3 passes (il devient le plus jeune joueur de l’histoire devant Carmelo Anthony à signer 7 matchs de suite à au moins 20 points), bien aidé par les 20 points à 5/10 dont 4/6 à 3-pts de Jrue Holiday, les 16 points à 5/8 dont 3/4 à 3-pts et 6 passes de Brandon Ingram ou encore les 15 points à 6/11 et 7 passes de Lonzo Ball. New Orleans a fait parler son collectif avec 36 passes décisives pour 53.6% aux tirs avec un superbe 18/34 de loin. Difficile de rivaliser pour Portland dans ces conditions, surtout en l’absence de Damian Lillard. CJ McCollum a tenté de porter les siens avec 27 points à 10/22, 6 rebonds et 10 passes, épaulé par les 20 points à 6/17 de Carmelo Anthony et les 19 points, 12 rebonds et 6 contres d‘Hassan Whiteside, mais la défense n’a pas été à la hauteur et ils terminent à 10/27 de loin pour 45.7% aux tirs.

Sous l’impulsion d’un super Zion en première mi-temps (19 points), les Pelicans ont vite pris les commandes et ont mené tout simplement de bout en bout en plantant 40 points en premier acte. Ils ont petit à petit augmenté leur avance, et en 3ème quart sur un dernier run ils ont viré en tête 102-83. Nicolo Melli a planté un 3-pts pour démarrer le dernier quart et faire passer l’avance des siens au-delà des 20 points. Portland n’a jamais pu revenir.