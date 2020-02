Les Lakers deLeBron James et Anthony Davis trop forts pour des Grizzlies accrocheurs

4ème victoire de rang pour les Lakers, qui dominent sans trop de souci les Grizzlies 117-105 malgré le retour de ce dernier après la pause. Avec un bilan de 42-12 les Lakers confortent leur première place de la conférence.

LeBron James a de nouveau été brillant avec 32 points à 10/17 dont 1/4 à 3-pts, 2 rebonds et 7 passes, tandis que son acolyte Anthony Davis, qui a fait une frayeurs aux fans des Lakers lorsqu’il est rentré aux vestiaires en boitant en première mi-temps, avant de revenir, compile 28 points à 8/17 dont 2/4 à 3-pts, 13 rebonds et 7 contres. Avery Bradley ajoute 14 points pour des Lakers qui shootent à 47.7% dont 9/29 à 3-pts alors que Memphis est encore plus maladroit avec un 5/16 de loin et 45.7% aux tirs. Ja Morant n’a rien pu faire avec 17 points à 5/14 alors que Josh Jackson se montre avec 20 points à 9/12 et Brandon Clarke et Gorgui Dieng compilent 14 points et 10 rebonds, profitant de la blessure de Jaren Jackson Jr.

Les Lakers ont mené tout le match, en faisant parler leur défense en première mi-temps sous l’impulsion d’Anthony Davis. Les visiteurs ont été limités à 41 points et se sont retrouvés menés 60-41 à la mi-temps. Ils ont en plus connu une disette de 3 minutes entre la fin de la première période et le début de la seconde qui a fait passer l’écart à 25 unités. Les jeunes Grizzlies n’ont pas abdiqué, bien au contraire puisqu’ils ont grappillé petit à petit leur retard grâce à Clarke et Morant et à l’entame des 12 dernières minutes ils n’accusaient plus qu’un retard de 7 points. Ils sont même revenus à 4 points à 9’15 du buzzer, moment choisi par LeBron et Davis de remettre les leurs sur les bons rails. L.A a répondu par un 13-3 fatal.