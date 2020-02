BIG3 : Joe Johnson sera de nouveau de la partie 

Cet été la BIG3 sera encore là et elle visitera 6 nouvelles villes pour l’occasion avec pas moins de 10 étapes du 20 juin au 29 août. C’est à Memphis que s’ouvrira la saison et c’est Detroit qui accueillera la finale.

Autre annonce, Joe johnson, MVP la saison passée et déjà propulsé meilleur joueur de l’histoire de la ligue en une petite saison, sera de retour. L’an passé il avait mené les Triplets au titre.

This summer, we’re bringing the fire to a city near you ☄️☄️☄️ #BIG32020 pic.twitter.com/RewD8MFYqT

— BIG3 on CBS (@thebig3) February 19, 2020