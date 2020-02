Chris Paul : « Je veux jouer au moins 20 ans »

A 34 ans, transféré au Thunder, beaucoup annonçaient la fin pour Chris Paul mais le meneur de jeu retrouve une nouvelle jeunesse, élu All-Star et roi du quatrième quart cette saison pour mener le Thunder à une surprenante 6ème place à l’Ouest. On commence à parler un peu moins de son contrat est de son âge au vu du niveau affiché

« Je pense que cette année je suis juste un peu plus en bonne santé. J’ai eu un souci au genou lors de ma première année à Houston lors d’un match de pré-saison et j’ai raté 15 rencontres. L’an passé j’ai manqué une quinzaine de matchs. Ma dernière année avec les Clippers Russell m’a cassé le pouce et j’ai manqué des matchs. » Chris Paul