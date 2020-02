Les Celtics l’emportent logiquement dans le Minnesota avec pas moins de 4 titulaires à plus de 25 points ! 29 points à 12/17 pour Gordon Hayward, 28 points à 8/21 dont 4/10 à 3-pts pour Jayson Tatum, 25 à 10/17 pour Jaylen Brown et 25 à 9/14 et 16 rebonds de Daniel Theis. Avec les 10 points de Marcus Smart, cela nous fait un total de 107 points.