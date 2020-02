Lance Stephenson veut revenir en NBA

Cet été Lance Stephenson avait surpris en décidant de signer en Chine, avec à la clé un énorme contrat de 4 millions de dollars. Sa saison s’est terminée il y a un mois et si on en croit Yahoo! Sports il chercherait à revenir en NBA pour la fin de saison.

En Chine il a dominé avec 26.7 points à 52.2% dont 30% à 3-pts, 7.5 rebonds et 3.8 passes.

Il sortait d’une saison correcte aux Lakers, où il avait tourné à 7.2 points à 42.6% dont 37.1% à 3-pts, 3.2 rebonds et 2.1 passes, enflammant à quelques reprises le Staples Center. Mais depuis son départ des Pacers pour les Hornets lors de l’été 2014, il n’a plus jamais retrouvé son meilleur niveau.

Yahoo Sources: Free agent guard Lance Stephenson seeking return to NBA following season in China where he averaged 26.7 points, 7.4 rebounds and shot 52 percent from field. He’s willing to work out to prove his value.

