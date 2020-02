Dwyane Wade rend hommage à Kobe Bryant lors de sa cérémonie : « Cela m’a fait encore plus savourer ce moment »

C’est cette nuit, à la mi-temps du match entre Miami et Cleveland, que Dwyane Wade a eu son maillot retiré chez lui, à l’American Airlines Arena. Son maillot numéro 3 flotte désormais au plafond de la salle avec ceux des autres légendes de la franchise.

Habillé tout en noir, l’arrière a délivré un magnifique discours lors duquel il a remercié sa famille, Pat Riley, Erik Spoelstra, son ancien agent Henry Thomas, décédé, la Heat Nation, ses anciens coéquipiers, ses anciens coachs, mais aussi, et surtout, Kobe Bryant.

Après la cérémonie il a évoqué le Black Mamba en conférence de presse.

« L’impact du décès que Kobe a eu sur moi et sur beaucoup d’autres, nous a fait réfléchir. La vie passe si vite. Nous avançons rapidement. Cela m’a fait encore plus savourer ce moment. Cela me donne envie de créer encore plus de souvenirs. Cela met beaucoup de choses en perspective. En tant qu’athlètes, nous sommes vus comme des superhéros. Nous voyions Kobe comme un superhéros. Ce moment nous a tous touchés et continuera de nous toucher. Kobe montrait la voie. Il a pris la retraite et nous a montré qu’après ta retraite tu peux exceller dans le rôle de père et dans un rôle de créateur. Il nous a montré la voie et maintenant cela nous maque. Donc j’ai la responsabilité d’être ce gars et de montrer la voie aux prochaines générations. » Wade