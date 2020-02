Zach LaVine a du mal à cacher sa frustration quant aux méthodes de Jim Boylen: « Je ne sais pas quoi vous dire »

Depuis le début de la saison, le coach des Bulls Jim Boylen a pris une habitude : celle de poser un temps-mort même quand le match est perdu, en toute fin de rencontre. Il l’a encore fait cette nuit, alors qu’il restait 30 secondes avec 10 points de retard. Une initiative que Zach LaVine n’a pas apparemment pas apprécié, vu son langage corporel à ce moment là.

Just got home saw a tweet about Zach Being annoyed again about a Boylen timeout. After the timeout Zach shakes his head and seems to say "why call a timeout down F'ing 10" pic.twitter.com/lV4HH356Wb

— Ⓜ️arcusD ▶️ (@_MarcusD3_) February 23, 2020