1ère en 3 ans pour Melo, 41, 12 et 9 pour C.J. McCollum, les Blazers prouvent qu’ils ont faim ! « On n’a pas le choix »

Sans Damian Lillard (aine) pour un deuxième match consécutif, les Blazers ont eu besoin de deux très grosses performances de leurs deux autres meilleurs atouts offensifs pour venir à bout des Pistons (107-104) et mettre fin à leur série de 3 défaites cette nuit : Carmelo Anthony a battu son record en saison avec 32 points et C.J. McCollum a aligné 41 points, 12 passes décisives (record en carrière) et 9 rebonds. À 11/16 dont 5/9 à 3-points, Anthony a passé la barre des 30 pour la première fois depuis le 25 février 2017, lorsqu’il portait encore le maillot des Knicks. Il a aussi planté un tir à 21 secondes de la fin pour aider les siens à conserver 2 points d’avance.

« On n’a pas le choix. On doit faire ce qu’il faut pour gagner des matchs ou nous mettre en position de gagner des matchs. C’est le dernier quart de la saison et on est dans une bataille pour ce 8ème spot. On a eu besoin de chaque point ce soir, ces gars ne lâchaient rien. » Carmelo Anthony

Des 27 points marqués par Portland dans le dernier quart, 21 l’ont été par Anthony ou McCollum.

« Je suis très à l’aise avec ça. J’aime les pick-and-rolls bas ou sur le côté. Melo est bon en isolation, il aime les shoots à 4-5 mètres. Je sais que si je passe, son joueur sera plus hésitant à venir aider. On a bien joué ensemble et bien déstabilisé la défense je trouve. » C.J. McCollum

En tête 40-24 en début de rencontre, les Blazers ont pris un 11-0 dans les dernières minutes et Detroit a compté jusqu’à 10 points d’avance. McCollum a marqué 7 points d’affilée pour clore le 3ème quart et réduire l’écart à 85-80. Portland a repris l’avantage sur un nouveau panier de McCollum à 2’49 (99-97) puis après un layup de Derrick Rose, le Blazer a récidivé sur un runner (101-99) à 2’01. Il a ensuite réussi 2 lancers avant que Christian Wood ne ramène les Pistons à 103-101.

« Il nous a montré la voie ce soir. Il a rentré de gros tirs quand nous en avions besoin, a fait les bons choix. Il nous a portés ce soir. » Carmelo Anthony « Tout faire pour nous aider à gagner. Etre agressif, faire les bons choix, essayer de prendre le contrôle en fin de match. » C.J. McCollum

Une possession vierge a redonné le ballon à Detroit à 45 secondes de la fin, mais Rose s’est vu contrer par Hassan Whiteside et c’est là qu’Anthony est venu sanctionner mi-distance (105-101). Après le match, Terry Stotts a salué les progrès de son équipe après la défaite 128-115 contre les Pelicans vendredi.

« On s’est améliorés sur la transition défensive et nos rebonds défensifs. » Terry Stotts

Portland (26-32) est 9ème à l’Ouest derrière Memphis (28-28).

