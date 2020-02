Jayson Tatum le « Young King » dans l’histoire de la rivalité Celtics – Lakers; Brown : « Il a atteint le niveau superstar »

En égalant son record en carrière avec 41 points dimanche soir au Staples Center, Jayson Tatum, 21 ans, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la rivalité Celtics – Lakers à atteindre la barre des 40 points. Il est aussi le premier Celtic à marquer 40 points ou plus dans un de ces matchs depuis Paul Pierce en mars 2001.

« Il a atteint le niveau superstar. La façon dont il joue est irréelle. On doit trouver des moyens de lui permettre d’atteindre son potentiel. Et de gagner des matchs, d’être l’équipe qu’on est censée être. C’était un vrai plaisir de le voir jouer ce soir. J’aurais aimé qu’on gagne ce match, mais peu peuvent dire qu’ils ont fait ce qu’il a fait aux Lakers. » Jaylen Brown, 20 points à 8/19, 6 rebonds « Ce gamin est spécial. C’est pour ça qu’il est All-Star pour la première fois cette année. Il est spécial depuis le début de la saison. » LeBron James

Sur Instagram, le King, de 14 ans son aîné, est même allé un peu plus loin en publiant : « Ce gars à ma gauche est un vrai problème ! Continue comme ça #YoungKing » sous une photo de deux joueurs au Staples Center. Sans Kemba Walker (genou), les Celtics ont fini par céder dans les derniers instants, non sans frustration pour le n°0, à 12/20 aux tirs et 13/15 aux lancers.

« On aurait quand même dû gagner. On le sait. On ne peut pas se servir des absents comme d’une excuse. C’est un match qu’on aurait définitivement dû gagner. C’est tout ce qui compte, gagner. Je sais de quoi je suis capable, mes coéquipiers le savent aussi. On sait ce qu’on peut faire les uns les autres ici. » Jayson Tatum

Après le match, les deux joueurs se sont chaleureusement salués, échangeant au passage quelques mots.

« On a discuté. Je ne suis pas vraiment là pour partager ce dont nous avons parlé. » Jayson Tatum

C’est dans le 2ème et le 3ème quart-temps que Tatum a fait la majorité de ses dégâts avec 36 points à 11/15. Dans le dernier quart, Frank Vogel a envoyé de multiples prises à deux sur le Celtic avec Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope, et il a été tenu à 4 points à 1/3 dans la période.

« Il était au All-Star Game pour une raison. Il aurait pu monter à 50, 60 points si nous n’avions pas fait énormément de prises à deux sur la majorité de la deuxième mi-temps. » Frank Vogel « C’est Jayson. Je comprends que ce soit son record en carrière, mais il est à ce niveau pour nous depuis longtemps maintenant. » Brad Stevens « C’était un pas dans la bonne direction. Ce sont des gars (James et Anthony Davis) que j’admire et que je respecte, je sais combien ils sont bons et j’essaie juste de gagner leur respect. » Jayson Tatum

« Tu vis pour ces moments ! Juste un gamin de St. Louis »

via ESPN dan