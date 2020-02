Le Thunder donne une leçon aux Spurs

Le Thunder a fait un pas de plus vers les playoffs en écrasant les Spurs de San Antonio sur le score de 131-103 à la faveur d’une grosse seconde mi-temps (70-48). Avec 35 victoires et 22 défaites, les hommes de Billy Donovan occupent la 6ème place à l’Ouest. Mauvaise opération pour les Spurs, qui perdent une occasion de revenir sur les Grizzlies.

OKC a été mené par Shai Gilgeous-Alexander (22 points à 8/14, 13 rebonds et 4 passes), Steve Adams (21 points à 8/12 et 14 rebonds) et Chris Paul (12 points à 5/13, 9 rebonds et 10 passes). OKC termine le match avec 57.5% de réussite, dont un 10/22 à 3-pts. En face aucun Spur ne marque plus de 14 points et shoote à seulement 36.9% avec un 7/22 en combiné de DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge pour seulement 19 points.

En premier quart les deux équipes ne se sont pas lâchées d’une semelle et ce sont les Spurs qui ont fait le premier mini-break à la faveur d’un 13-3 en second quart sous l’impulsion de Forbes. La suite du match a été totalement à l’avantage des locaux, qui ont fini très fort la mi-temps avec un 16-0 pour virer aux commandes à la pause 61-55. Au retour des vestiaires les Spurs ont sombré, dominés des deux côtés du terrain par le collectif Oklahoman. OKC s’est envolé en remportant le 3ème acte sur le score sans appel de 37-18 pour entamer les 12 dernières minutes avec un avantage de 25 points, match plié.