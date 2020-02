Alors qu’il vient juste d’être coupé, DeMarcus Cousins pourrait retrouver les Lakers dès cet été

Tout juste coupé par les Lakers pour faire de la place à Markieff Morris, DeMarcus Cousins ne restera pas bien loin de l’équipe si l’on en croit les informations de The Athletic. En effet, Shams Sharania rapporte que le pivot, out pour le reste de la saison a prévu de rester avec les Lakers pour continuer sa rééducation.

Mais en étant coupé, le règlement de la NBA empêche le quadruple All-Star de suivre l’équipe lors des déplacements ou de prendre place sur le banc, même s’il est autorisé à continuer sa rééducation avec les Lakers. Alex Caruso avoue que Cousin a été un coéquipier modèle depuis le début de la saison.

« DeMarcus a été ici pour sa rééducation et a été un membre important de cette équipe en coulisses, ce que personne n’a pu voir parce que la seule chose qu’il pouvait faire c’était d’être un bon coéquipier et de voyager avec nous en ayant une bonne attitude. C’est ce qu’il a fait et il a été l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai pu avoir jusqu’à présent en maintenant l’énergie de tout le groupe à un haut niveau. » Alex Caruso