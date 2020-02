Les Warriors testent Dragan Bender : « On essaie de trouver des gars qui pourront nous aider l’année prochaine »

Drafté en quatrième position en 2016, Dragan Bender n’a jamais confirmé le potentiel qu’on lui prêtait, comme le montrent ses 5,2 points, 3,8 rebonds et 1,2 passe en carrière. Mais malgré ses performances en demi-teinte, il a toujours intéressé les Warriors grâce à son profil : un intérieur capable de marque de loin et de passer la balle. Donc forcément, quand les Bucks l’ont coupé, les Warriors lui ont proposé un contrat de dix jours. Le but ? Profiter de cette saison ratée pour trouver de bons role players à intégrer à la rotation l’année prochaine comme l’explique l’assistant General Manager Kirk Lacob.

« Au point où on en est, on essaye de trouver des gars qui pourront nous aider l’année prochaine. Si on en trouve un qui remplit ces conditions, on le signera. Sinon, on continuera de chercher. » Kirk Lacob.

Parce que les dirigeants des Warriors n’ont pas perdu espoir concernant l’intérieur. Déjà parce qu’il est jeune (22 ans), et ensuite parce qu’il pourrait se révéler aux Warriors, dans un contexte bien différent de ses précédentes équipes.

« Il y a peu de joueurs en NBA qui sont capables d’être excellents peu importe le contexte. Souvent, il faut qu’il y ait le bon timing, que ce soit le bon endroit, avec les bons coéquipiers et le bon coach. On espère qu’on coche ces cases pour Dragan. » Kirk Lacob.

Bon, la première sortie de l’ancien Sun n’a pas été complètement convaincante, mais il a montré malgré tout de belles choses, finissant avec 6 points à 2/8 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives. En plus, il aura à nouveau l’opportunité de se montrer lors des prochaines rencontres, et cette fois avec un peu plus de vécu dans le groupe.

« Il y a beaucoup d’occasions de se montrer. Ils ont des joueurs qui ne peuvent pas jouer à cause de blessures et ils ont la mentalité de faire jouer le prochain gars sur la liste. Donc je dois aller sur le terrain, et jouer de la bonne façon. » Dragan Bender.

Et l’intérieur a intérêt à se montrer à son avantage, puisqu’il s’agit peut-être de sa dernière de rester en NBA. Il lui reste trois matchs avant la fin de son contrat de dix jours pour convaincre les Warriors de lui en offrir un second, avant peut-être de le signer sur une durée plus longue.

« On espère vraiment que tout va commencer à aller dans le bon sens pour lui. Il a dix jours pour nous montrer ce qu’il peut faire. » Kirk Lacob.

Via Mercury News.