Pascal Siakam est un poison pour les défenses : « S’ils envoient un pivot sur moi, c’est une bonne chose »

Avec le départ de Kawhi Leonard, on pouvait penser que les Raptors seraient en difficulté cette saison. C’était sans compter sur le niveau affiché par Pascal Siakam pour maintenir la franchise à la deuxième place de la Conférence Est.

« Nous avons probablement vu tout ce dont il est capable de faire. Il est notre meilleur marqueur. C’est vers lui que nous allons en fin de match. Nous devons répéter ça de plus en plus souvent. Il doit bien lire le jeu. Je pense que le seul moyen pour lui d’être meilleur c’est de répéter ça beaucoup de fois. Comme je le disais la semaine dernière : peut-être qu’au lieu de simplement jouer normalement, nous pouvons un peu le forcer pour qu’il s’assure de faire ces répétitions-là, parce que nous voyons sur le long terme pour qu’il soit notre playmaker dans les derniers instants. » Nick Nurse

La difficulté pour les adversaires est de trouver comment défendre sur l’intérieur camerounais. Hier par exemple, les Pacers ont d’abord mis Aaron Holiday (1m83) pour défendre sur Siakam lors des switchs, puis Domantas Sabonis sur l’action suivante et dans le troisième quart-temps, c’est Myles Turner qui défendait le All-Star. Sur les guards, il peut utiliser sa puissance pour prendre le dessus alors que sur des intérieurs c’est sa vitesse qui fait la différence.

Alors que les équipes effectuent souvent des prises à deux au poste sur le n°43, Serge Ibaka admet que l’équipe devra quelque peu s’ajuster.

« Au poste ça va arriver souvent. C’est à lui de lire ça et de jouer en fonction. Nous devons aussi faire un meilleur travail. Parfois quand ils font des prises à deux et qu’il essaye de nous trouver, nous devons faire un meilleur boulot pour être démarqués, pour lui faciliter les choses. C’est ce que j’ai fait ce soir. » Serge Ibaka

Pour Nick Nurse, il est nécessaire de bien lire la défense adversaire pour s’ajuster rapidement.

« Nous devons avoir du spacing pour lui offrir le plus d’espace possible et être capable de lire d’où viennent leurs aides en défense afin d’y réagir au mieux. » Nick Nurse