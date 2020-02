Avec un Zion Williamson intenable et deux super acolytes, les Pelicans font plier les Warriors et recollent

Les New Orleans Pelicans se rapprochent un peu plus de la 8ème place à l’Ouest en dominant les Warriors 115-101 à San Francisco. Avec ce 25ème succès de la saison, ils reviennent à seulement 3.5 matchs de Memphis et ont plus que jamais espoir de pouvoir accrocher la post-season.

Il faut dire que Zion Williamson continue de dominer avec 28 points à 13/20 dont 1/1 à 3-pts, 7 rebonds et 2 passes pour un plus/minus de +20. Il a été parfaitement épaulé par Jrue Holiday (23 points à 10/17 dont 3/7 à 3-pts, 7 rebonds et 15 passes) et Nicolo Melli (23 points à 6/7 à 3-pts). New Orleans s’est appuyé sur une belle dresse de loin : 17/42. Les Warriors terminent à 43.5% aux shoots dont un 11/35 de loin avec 22 points de Damion Lee, qui s’est refroidi après la pause, 19 de Jordan Poole et 16 de Juan Toscano-Anderson

New Orleans a fait la différence en seconde mi-temps, remportée 69-45, avec notamment une grosse entame de dernier quart puisqu’ils ont enchaîné les réussites (9/9 pour démarrer) pour s’envoler, notamment grâce à Melli de loin, Zion et Holiday. Les Warriors avaient eux réalisé une bonne première mi-temps en prenant les commandes dans le second quart, bien installés en attaque alors que les Pelicans étaient eux à la peine. A la pause les locaux menaient de 10 points mais Zion et Holiday ont sonné la chargé pour un 26-8 en début de seconde mi-temps qui a fait changer le momentum de camp.