Hassan Whiteside : « J’ai le sentiment d’être le meilleur défenseur de l’année »

Malgré l’absence de Damian Lillard, les Blazers ont décroché un succès important face aux Pistons dans la course aux playoffs. Emmenés par une immense CJ McCollum auteur de 41 points, 12 passes et 9 rebonds, la franchise de l’Oregon a également pu compter sur l’apport de Carmelo Anthony (32 points) et d’Hassan Whiteside (16 points, 17 rebonds, 4 contres).

D’ailleurs, après la rencontre, l’ancien pivot de South Beach n’y est pas allé par quatre chemins pour décrire sa performance et sa forme du moment.

« J’ai l’impression d’être le meilleur défenseur de l’année. » Hassan Whiteside

Ça a au moins le mérite d’être clair. Même si Whiteside compile des moyennes de 15.8 points, 14.1 rebonds et 3.1 contres (leader de la catégorie) à 61% aux tirs, il semble compliqué de le placer devant des joueurs comme Rudy Gobert, Kawhi Leonard ou Anthony Davis en termes de défense pure, pour ne citer qu’eux. On ne t’en tiendra pas rigueur Hassan.

Via Law Murray