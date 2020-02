Timothé Luwawu-Cabarrot : « Nous voulons plus que ce que nous avons actuellement, nous sommes affamés »

À Brooklyn, on est spécialiste pour relancer ou développer des joueurs en difficulté. On pense à D’Angelo Russell, passé d’indésirable à LA à franchise player des Nets, Spencer Dinwiddie que la franchise est allée chercher en G-League ou encore Joe Harris, coupé par les Cleveland, pour ne citer qu’eux. Aujourd’hui le nouveau défi de la franchise s’appelle Timothé Luwawu – Cabarrot. Plus qu’un simple joueur défensif, Brooklyn aimerait en faire un joueur pouvant amener l’étincelle du banc.

« Ils m’ont donné ce rôle et je l’ai adopté, j’adore ça. J’adore rentrer et jouer super dur. Nous avons un line-up qui nous permet de vraiment faire quelque chose tous ensemble. »

Désormais très bien intégré dans sa nouvelle équipe, le français est dans une grande forme actuellement. Pour preuve, sur les sept derniers matchs des Nets (5V-2D), TLC dispose du meilleur Defensive Rating de tout le roster (96.4). Il a même signé son record en carrière dimanche dernier à Charlotte (malgré 4 fautes en premier mi-temps) avec 21 points. Un apport significatif des deux côtés du terrain donc.

Malgré les absences pour le reste de la saison de Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets veulent continuer à aller de l’avant.

« Nous voulons plus. C’est ce qui est beau ici. Nous voulons plus que ce que nous avons actuellement. Nous sommes affamés, on veut être se battre et se prouver à nous-même beaucoup de choses. »

Depuis son arrivée à Brooklyn, l’ancien Bull tourne à 5.7 points et 2.3 rebonds de moyenne à 41% à trois points en 15 minutes de jeu.

Via NY Post