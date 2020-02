Un pep talk de Zion Williamson à la mi-temps et ça repart pour les Pelicans ! « Pas un garçon de 19 ans ordinaire »

Menés de 10 points (56-46) à San Francisco, les Pelicans ont passé un 69-45 aux Warriors au retour des vestiaires et se sont imposés 115-101. En partie à l’origine de ce retour, le discours de Zion Williamson, 19 ans, à la mi-temps.

« En gros il a dit : ‘Hey, allez, on doit jouer comme on est capables de jouer’. Ce n’est pas un garçon de 19 ans ordinaire. C’est un jeune très mature, très respectueux de ses coéquipiers, qui eux le respectent aussi. Il ne veut que gagner. C’est un gamin unique dans son approche du jeu. On n’utilise pas beaucoup de systèmes qui lui sont destinés, tout se fait dans le rythme, il trouve ses positions et les gars le trouvent. On doit être une équipe qui joue dans le flow du match. » Alvin Gentry

« J’ai simplement dit qu’on devait jouer avec plus d’énergie : ‘On est bien meilleurs que ça et on n’est pas nous-mêmes, le ballon ne circule pas bien, on doit juste mieux jouer’. En un sens j’ai toujours été ce leader un peu brut, qui laisse tout le monde faire son truc, mais si je dis quelque chose, c’est que quelque chose ne va pas. J’étais très content de la deuxième mi-temps, on a gagné, c’est le plus important. » Zion Williamson

« On devait jouer plus dur et ça représente beaucoup de la part d’un rookie. Il a montré l’exemple en première mi-temps, il se battait. Il y a eu beaucoup de fautes sur lui j’ai trouvé, mais il donnait l’exemple et il jouait super physique. » Jrue Holiday