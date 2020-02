Kevin Garnett sur la possibilité de rejoindre Kobe Bryant aux Lakers en 2007 : « S’il a pu jouer avec Shaq, il aurait pu jouer avec moi »

Alors qu’on apprenait récemment que Kevin Garnett avait voulu rejoindre Kobe Bryant aux Lakers en 2007, le Big Ticket a imaginé ce qu’aurait pu être leur cohabitation si cette réunion avait eu lieu. Dans une interview accordée à NBA.com, il déclare être convaincu que les 2 superstars n’auraient eu aucun problème à co-exister.

« Absolument. Les gens me connaissent, je ne manque pas de confiance en moi. Mais je peux aussi être un grand Robin. Je suis un Batman, ne vous y trompez pas, mais je peux être un grand Robin aussi. Paul Pierce a un gros égo, une forte personnalité. C’est comme ça qu’il brille. J’ai compris que je venais dans son équipe et je voulais qu’il le sache. J’ai joué le Robin quand j’ai eu à le faire. Mais dans ma propre vie, je suis un alpha, je suis un roi, je dirige mon propre truc. Mais cela ne me dérange pas de me mettre en retrait pour laisser quelqu’un être bon aussi. » Kevin Garnett