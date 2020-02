Bradley Beal plus préoccupé par les défaites que par son record en carrière : « Je suis un gagnant donc vous pouvez jeter ces 55 points à la poubelle »

Pour la deuxième fois en deux jours, Bradley Beal vient de battre son record en carrière. Après ses 53 points inscrits à Chicago dimanche, il a porté sa marque à 55 points hier soir contre Milwaukee. Le problème ? Ça n’a pas aidé son équipe à repartir avec la victoire, que ce soit contre les Bulls ou contre les Bucks.

« Honnêtement, c’est terrible. Je suis un gagnant donc vous pouvez jeter ces 55 points à la poubelle, avec les 53 d’hier. » Bradley Beal

Le shooting guard avoue avoir quand même pris du plaisir sur ce match, et se dit fier de faire partie d’un groupe très fermé de joueur à avoir marqué plus de 53 points sur deux matchs consécutifs (Wilt Chamberlain et James Harden).

« C’est le match le plus fun que j’ai pu faire. C’est vraiment cool. Je veux gagner mais c’est une stat sympa. Ce sont deux grands joueurs, deux Hall of Famers donc je suis heureux d’être en bonne compagnie. » Bradley Beal

Petite pique pour ceux qui l’ont oublié aux matchs des étoiles ; ces coéquipiers sont unanimes : Bradley Beal est un All-Star.

« C’est un All-Star, nous nous attendons à ça. La manière dont il a shooté… nous avions juste à lui donner la balle. » Shabazz Napier « C’est avec un All-Star que nous jouons. La seule raison pour laquelle il n’a pas été sélectionné c’est parce que nous ne gagnons pas assez de matchs, je suppose. Nous devons jouer dur pour lui permettre d’être démarqué et lui offrir des opportunités de tirs. » Moe Wagner

Battu en prolongation par le leader de la NBA, Bradley Beal s’est tout de même dit fier de ce qu’a montré l’équipe durant la rencontre.

« Nous avons montré du cœur. Dans ma tête je considérais ça comme un premier tour de playoffs, si nous y parvenons. C’était une sorte de message pour eux. Nous savons à quel point ils sont difficiles à jouer. C’est la meilleure équipe de la ligue actuellement. Mais nous avons rivalisé avec la meilleure équipe et nous nous sommes battus. » Bradley Beal

Via The Athletic