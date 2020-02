Alors que la cérémonie en hommage à Kobe Bryant et Gianna avait lieu hier matin au Staples Center, énormément de légendes de la NBA, de All-Star, de coachs étaient évidemment présent pour rendre un dernier hommage à la légende des Lakers et à sa fille. Pour Doc Rivers, c’était l’occasion de laisser le deuil derrière pour commencer à célébrer Kobe.

« Ça a été un mois très pesant. C’était partout. Il y a des jours où vous vous en éloignez un peu, comme les jours de matchs parce que vous êtes concentrés là-dessus. Mais vous savez c’est juste… ça brise le cœur. C’est une ville qui a le cœur brisé. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant, nulle part, et c’est toujours un peu présent c’est sur. Mais ce qu’il s’est passé aujourd’hui, va aider. C’était très beau ce matin. C’était émouvant, et ce qui était beau c’était de voir toutes ces personnes réunies ensemble. Vous pouvez vouloir battre quelqu’un, mais toujours avoir du respect pour lui, c’est ce que nous avons vu aujourd’hui. Nous avons vu tous ces adversaires dans cette salle. Les Kings étaient assis juste derrière moi alors qu’ils nous ont battus la semaine dernière. » Doc Rivers

Comme beaucoup hier, Doc Rivers était en admiration devant les discours de Vanessa Bryant et de Michael Jordan.

« Je ne sais pas comment Vanessa a réussi à faire ça. Je ne sais pas comment ça a été possible. J’ai pensé à Michael… si vous pouviez choisir une seule représentation de Kobe Bryant, ils ont choisi le bon. Il y avait qu’un seul choix possible quand on y pense. Son discours était incroyable, donc il y avait tellement de bonnes choses. C’était vraiment une super journée, vraiment. C’était une célébration, et je pense que nous en sommes le maintenant. Nous pouvons commencer à célébrer sa vie. » Doc Rivers