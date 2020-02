Jeff Green a déjà convaincu les Rockets

Selon ESPN l’ailier des Rockets Jeff Green signé pour un contrat de 10 jours, a déjà convaincu les Texans. Il va en effet parapher un contrat pour le reste de la saison, les deux étant très contents de cette récente association.

En 3 rencontres il affiche 9.3 points à 83.3% dont 71.4% à 3-pts, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Avant ça il avait débuté la saison au Jazz mais n’avait pas convaincu et il avait finalement été coupé.

Jeff Green officially signing with the Rockets for rest of season, source tells ESPN. Both sides are really happy with the fit.

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) February 25, 2020