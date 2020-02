Stephen Curry de retour dimanche !

De retour à l’entrainement avec contact depuis quelques jours, Stephen Curry confiait qu’il voulait revenir à la compétition le 1er mars et cela se confirme. Selon Shams il fera bien son retour pour la réception de Washington au Chase Center.

Rappelons que le double MVP est absent depuis le tout début de la saison en raison d’une fracture à la main gauche et s’il y a eu des doutes lors des premières semaines sur la suite de la saison, lui et les Warriors ont insisté sur le fait que le plan était qu’il revienne avant la fin de saison, de façon notamment à s’adapter à ses nouveaux coéquipiers.

Warriors star Stephen Curry will return to the Golden State lineup on Sunday against the Wizards, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Curry on track for comeback four months after surgery on his broken left hand.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2020