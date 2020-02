Joel Embiid piétine les Hawks avec un nouveau record en carrière; Philly se fait peur, mais rebondit 

5ème victoire en 6 matchs pour les Sixers, qui dominent logiquement les Hawks à la maison avec un énorme Joel Embiid. Le Camerounais bat son record en carrière avec 49 points à 17/24 dont 1/3 à 3-pts, 14 rebonds, 3 passes et 3 interceptions pour porter le bilan des Sixers à 36-22.

Le pivot a été bien aidé par les 25 points de Tobias Harris, les 15 de Furkan Korkmaz. Ben Simmons était lui de nouveau out, blessé au dos mais l’attaque de Philly a très bien fonctionné avec 51.1% de réussite dont un 12/30 à 3-pts. En face le trio Trae Young (28 points à 10/22 dont 2/11, 7 rebonds et 10 passes), John Collins (21 points à 9/16 et 9 rebonds) et De’Andre Hunter (22 points à 6/15) n’a rien pu faire, l’équipe shootant à seulement 41.2% dont un terrible 8/38 de loin.

Philly a parfaitement entamé la rencontre dans le sillage d’Embiid et Harris pour s’envoler très rapidement à la faveur d’un 14-0 pour mener 17-5 et dominer le premier acte 41-24. Ils ont ensuite contrôlé jusqu’à un retour plutôt inattendu des visiteurs en 3ème acte. Derrière de 17 points à la mi-temps, Atlanta a passé un 12-2 grâce à Young et Hunter pour revenir à une possession et même 1 points à l’issue du 3ème acte. Atlanta s’est accroché, sans pouvoir passer devant et Philly a fini par mettre un coup de rein fatal grâce à son duo Embiid et Harris, qui ont permis un 15-4.