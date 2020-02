Utah coule face à un grand Ricky Rubio ; Donovan Mitchell : « Peu importe le nombre de points marqués si vous ne pouvez défendre sur personne »

De retour dans son ancien jardin, Ricky Rubio a été l’artisan de la belle victoire des Suns sur le parquet du Jazz hier soir. Le meneur a compilé 22 points, 6 rebonds, 11 passes et 7 interceptions en 32 minutes de jeu.

Son coach, Monty Williams a tenu à saluer sa performance en rappelant que ça n’est jamais facile de jouer contre son ancienne équipe.

Le meneur espagnol a aussi reçu le soutien de son franchise player, Devin Booker, auteur de 24 points, 4 rebonds et 10 passes.

« Nous avons fait circuler la balle. Le ballon bouge plus vite que le corps donc nous avons profité de ça ce soir. Ricky et moi avons cumulé plus de 10 passes chacun, et quand vous avez deux personnes qui créent comme ça, ça rend le match plus facile pour tout le monde. Une fois que nous avons pris les devants, nous avons continué sur cette lancée. Ça ne nous était pas souvent arrivé cette année. » Devin Booker