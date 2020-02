Nouvelle signature aux Warriors

Les Warriors ne l’ont pas caché en début de semaine, ils vont utiliser cette fin de saison et leur flexibilité dans l’effectif pour essayer un maximum de joueurs afin de voir si un ou plusieurs ne pourraient pas être intéressants en vue de la saison prochaine. Shams rapporte qu’ils vont justement signer pour un contrat de 10 jours l’arrière Mychal Mulder (25 ans, 1m93).

Le Canadien, non drafté à sa sortie de Kentucky en 2017, jouait depuis en G-League. Cette saison il est avec le Sioux Falls Skyforce où il affiche 17 points à 45.1% aux tirs dont 39.9% à 3-pts et 4.5 rebonds.

Il va passé le training camp avec le Heat mais n’avait pas convaincu. Il va avoir quelques matchs pour tenter de gagner sa place pour la fin de saison avec les Warriors.

The Warriors are signing guard Mychal Mulder of G League Sioux Falls to a 10-day contract, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2020