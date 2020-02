Damian Lillard devrait manquer encore quelques matchs

Touché à l’aine et out pour le All-Star Game, Damian Lillard avait passé une IRM avant le break et les Blazers annonçaient une réévaluation dans une semaine. Au retour du break il n’a pas participé à l’entraînement et avait confié qu’il allait sans doute manquer 3 ou 4 rencontres. Une semaine plus tard, le meneur de jeu a manqué les 3 derniers matchs des siens et il devrait falloir encore patienter selon The Athletic.

Il va faire le déplacement avec l’équipe lors du road trip de 3 rencontres à Indianapolis, Atlanta et Orlando mais il devrait manquer quelques matchs de plus. Son retour est très attendu dans la course aux playoffs puisqu’actuellement Portland pointe en 9ème position à 3 matchs des Grizzlies

Depuis le début de saison Dame tourne à 29.5 points à 46% dont 39.3% à 3-pts, 4.4 rebonds, 7.9 passes et 1 interception.