D’Angelo Russell va devoir s’adapter au jeu des Wolves; Saunders : « Cela va prendre du temps de changer quelques habitudes »

Cette saison les Minnesota Timberwolves, depuis longtemps une des équipes à prendre le moins de shoots à 3-pts, ont effectué un virage stratégique : fini les shoots à mi-distance, vive les shoots à 3-pts. Cette saison seulement 4.3% des shoots des Wolves sont pris entre la ligne à 3-pts et 4.9 mètres du panier. Dans la ligue seuls les Nets et les Rockets shootent moins qu’eux à cette distance. Il y a 4 ans par exemple, les Wolves prenaient 23.9% de leurs shoots à cette distance.

Mais lors de la deadline, les Wolves ont récupéré un joueur qui adore shooter à mi-distance et c’est même la base de son jeu : D’Angelo Russell. En 4 rencontres il a déjà pris 13 shoots à mi-distance soit 18.3% de ses tentatives, pour 4 réussites seulement. S’il continue sur ce rythme, ce serait deux fois plus qu’Andrew Wiggins qui était le Wolf qui en prenait le plus (8.5%).

« Il y a une fine frontière entre le fait de mettre ces shoots pour essayer d’enlever la pression au coach, qui veut éliminer ces shoots et quand tu les mets et qu’il a confiance dans le fait que tu les prennes et les mettes. Je pense qu’on ne peut pas mettre les gars dans des cases quand c’est leur truc. » Russell

Malgré une adresse correcte sur les longs tirs à 2-pts (42.1%) c’est bien moins rentable que ses 35.7% à 3-pts en carrière. Ryan Saunders souhaite donc clairement que son meneur de jeu élimine au maximum ces shoots pour privilégier des tentatives derrière l’arc.

« Cela va prendre du temps de changer quelques habitudes. Nous avons remarqué que pas mal de joueurs ont des shoots à mi-distance, mais ils comprennent que ce n’est pas le shoot que nous essayons d’avoir. » Russell

