La NBA met Joel Embiid à l’amende

Sans surprise la NBA a décidé de mettre à l’amende le pivot des Sixers Joel Embiid. Il va devoir payer 25 000$ à la ligue pour avoir fait un doigt d’honneur à Kevin Huerter en toute fin de rencontre face aux Hawks. Il s’était excusé juste après, mais la NBA n’a pas laissé passer ça :

La NBA précise que le montant élevé est dû au fait que ce n’est pas la première fois que le Camerounais enfreint les règles de la ligue.

Joel Embiid subtly flips Huerter the bird after Huerter steals the ball while down 17 with 30 seconds left. pic.twitter.com/aqcn5TPckY

— The Render (@TheRenderNBA2) February 25, 2020