Mike Malone donne des nouvelles de Bol Bol

À l’image de son coéquipier Michael Porter Jr., Bol Bol a chuté lors de la draft et a finalement été choisi en milieu de second tour par le Heat, puis échangé aux Nuggets. Signé en two-way contract, il n’a toujours pas joué en NBA et en G-League son dernier match avec les Windy City Bulls remonte à mi-décembre. Il n’est pas blessé, mais les Nuggets ont une approche extrêmement prudente avec lui.

Cependant, hier, pour la première fois de la saison, il s’échauffait avant la rencontre des siens face aux Pistons. L’occasion d’avoir de ses nouvelles via Mike Malone, qui a évoqué la transition du pivot.

« C’est difficile à l’heure actuelle, car nous ne nous entraînons pas beaucoup et quand nous le faisons, nous ne faisons pas beaucoup de jeu, et de toute façon il n’est pas vraiment autorisé à jouer avec contact. Il a eu un petit échantillon en G-League, où j’ai trouvé qu’il avait l’air vraiment bon au scoring, au rebond et pour contrer des tirs. Mais je pense que la transition de la fac à la NBA pour lui, c’est un peu ce qu’a connu Michael (Porter Jr.) l’an passé. On utilise cette année rookie pour s’acclimater, pour revenir en bonne santé et je pense que durant une longue saison, il y a des obstacles sur la route, mais je pense que dans l’ensemble Bol a vraiment bien répondu. Il revient en bonne santé, il devient plus solide, et cette année va vraiment avoir un impact sur son développement. » Malone

Il semble parti pour ne plus du tout jouer de l’année et il est fort possible que ses débuts avec Denver se fassent au plus tôt la saison prochaine.

À noter qu’en G-league il tourne à 12 points à 58.6%, 5.5 rebonds et 2.2 contre en 19.2 minutes sur 8 matchs.

Bol Bol is out pregame getting some on-court work in. This is the first time I can remember him warming up before a game this season. pic.twitter.com/IQpAxtJ0L9

Well this is new.

It is absolutely mind blowing how easy Bol Bol’s shot is for his size.

No one who is 7’2 should have thay kind of coordination & repeatability with their jumper mechanics. pic.twitter.com/Vm5EKiu9jC

