Dwyane Wade va avoir une émission télé : « Je ne sais pas si je vais être bon ou nul »

Quelques semaines avant sa retraite, en 2019, Dwyane Wade avait expliqué ne pas savoir ce qu’il ferait à la fin de sa carrière.

« C’était vrai, je ne mentais pas, je ne savais réellement pas quelle serait la prochaine étape. Et je n’avais pas besoin de savoir à l’époque. J’ai juste passé un peu de temps à réfléchir avec mon équipe pour savoir ce qui m’intéressait. Ensuite, on a commencé à prendre des rendez-vous. » Dwyane Wade.

Et ce qui l’intéresse, c’est évidemment le basket. Le cinquième choix de la draft 2003 a donc décidé de revenir vers la NBA, mais derrière un micro, dans l’émission TV de Turner Sports NBA on TNT Tuesday Night, aux côtés de Shaquille O’Neal et de l’ancienne star WNBA Candace Parker. L’émission commencera le 28 janvier, par une soirée avec deux matchs au programme : Boston-Miami et Clippers-Lakers.

« Le plus important, c’est que je suis très excité. J’ai parlé à la famille Turner, aux producteurs et aux personnes impliquées sur ce que cette émission peut être. Je ne sais pas si je vais bon ou nul. Mais je suis excité d’aller à la télé, de parler de basket, d’apporter un point de vue, que je ne connais pas encore, et de m’amuser. » Dwyane Wade.

Au moment de créer cette émission, Wade a négocié une présence au Final Four de la March Madness, des projets avec Bleacher Report ou encore avec sa propre compagnie de production.

« C’était important pour moi. Je ne voulais pas que ce soit juste moi à la télé les mardis. Je veux que ce soit plus important. Nous avons vraiment beaucoup travaillé, des deux côtés, pour en arriver là. Je suis excité aussi à propos de ma compagnie de production, de créer du contenu pour ce monde, que les gens pourront regarder en s’amusant. » Dwyane Wade.

Avant de signer, Wade s’est aussi renseigné sur Turner Sports auprès de ses amis qui étaient déjà au sein de l’entreprise.

« La première chose que je voulais savoir, c’était comment cela se passer et comment chaque personne, homme ou femme, était traitée. J’ai juste adoré jouer en NBA, j’ai fait partie d’équipes incroyables… Si la prochaine étape pour moi devait être la télé, je voulais que ce soit là aussi dans une équipe incroyable, une famille qui se serre les coudes. Et je veux aussi vraiment que le public puisse se reconnaître socialement dans cette émission. Je voulais intégrer de la mode, de l’activisme social, du divertissement… Toutes ces choses sont importantes pour moi. » Dwyane Wade.

Avec ce nouveau travail, Wade va aussi découvrir un autre point de vue sur la NBA.

« C’est différent, mais pas d’une mauvaise manière. J’ai dû m’ajuster, mais je suis dans la prochaine phase de ma vie et je suis excité par ce qui se passera en 2020 et plus tard. Par tout ce qui est de ce côté du rideau en fait. » Dwyane Wade.

Parce que oui, cette émission n’est que la première étape d’un plan qui mènera Wade jusqu’à ses 50 ans.

« Je sais que je vais beaucoup travailler pendant les 13 prochaines années. On verra après ça. Je vais continuer à bosser, je n’arrête pas. Je ne veux pas arrêter. J’apprécie le fait de construire tout ça, de voir grandir ce que j’ai construit et apprendre de ceux qui n’ont pas arrêté non plus. » Dwyane Wade.

