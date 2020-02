RJ Barrett révèle qu’il est droitier; Une meilleure mécanique main droite ?

Considéré jusqu’au début de la saison passée comme le meilleur joueur de sa génération, le Canadien RJ Barrett a confirmé à Duke qu’il était un excellent scoreur mais avec un gros point faible : son shoot. Il n’a pas fait les progrès attendus ces dernières saisons et cela lui cause de gros soucis en NBA puisque ses pourcentages sont horribles : 39.1% aux tirs dont 42% à 2-pts et 31.1% à 3-pts. Ajoutez à ça un petit 60.1% aux lancers.

Cela commence à pas mal interroger du côté de New York et le Canadien vient de lancer une petite bombe à l’entraînement du jour en confiant qu’il est en fait droitier dans la vie de tous les jours. Il explique qu’on lui a même déjà dit qu’il a une meilleure mécanique de la main droite, même s’il ne pense pas forcément que c’est le cas. Cependant il est plus à l’aise en shootant de la main gauche. À voir tout de même si cela ne pourrait pas être une piste pour la suite de sa carrière…

Rappelons que Russell Westbrook et LeBron James sont gauchers dans la vie de tous les jours. Tristan Thompson a lui carrément changé de main de shoot en cours de carrière ! Gaucher, il est devenu droitier et ce changement a payé.

Just got a clarification: Barrett has been TOLD he has better shooting form as a righty. He doesn’t necessarily believe that to be the case. https://t.co/Fb5dgw8v8D

