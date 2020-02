Duel de feu dans l’Utah ! Marcus Smart : « Ils montrent année après année qu’ils sont les deux meilleurs joueurs de cette draft »

En ce moment parmi les joueurs chauds en NBA, il y a le Celtic Jayson Tatum, qui enchaîne les très très grosses performances et qui semble être entré dans une nouvelle dimension. Il a continué sur sa lancée cette nuit dans l’Utah avec 33 points à 13/20 dont 3/5 à 3-pts, 11 rebonds et 3 passes, soit son 3ème match de suite à au moins 30 points et 60%. Le dernier Celtic à avoir fait ça c’était Kevin McHale.

Cela a donné lieu à un duel de très haut niveau avec Donovan Mitchell, de la même draft, qui a planté 37 points à 15/32. Dans le second quart, ils se sont répondu coup pour coup avec 20 points à 9/14 pour Mitchell et 18 points à 7/9 pour Tatum.

« Je me disais : ‘c’est fun, c’est fun à regarder, à vivre.’ C’est toujours top quand tu as deux joueurs qui se donnent à fond et qui sont chauds. Ils l’étaient ce soir, et il faut les féliciter. » Marcus Smart « Ce sont deux grands joueurs qui se livrent un duel. Deux jeunes avec qui j’ai construit une relation, j’ai joué avec eux avec Team USA. Donc les voir se répondre comme ça, c’était cool, et je suis content que nous ayons gagné. » Jaylen Brown « Ces gars sont vraiment bons, n’est-ce pas ? Quand vous les regardez, peu de joueurs peuvent faire ça. » Brad Stevens

S’ils ne se sont pas fait de cadeau cette nuit, les deux se connaissent bien et s’apprécient.

« C’est extrêmement fun. C’est mon gars. Je le connais depuis longtemps, je l’affronte depuis longtemps, même à la fac et au lycée. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble avec Team USA. J’adore son jeu. C’est mon gars. » Tatum

Draftés en 3ème et 13ème position en 2017, ils sont pour l’instant les seuls All-Stars de cette cuvée avec Bam Adebayo, et en sont sans doute les deux meilleurs joueurs.

« Je le pense. Ils le montrent année après année et ils ne cessent de progresser. Le Jazz et nous avons des stars. » Smart

Finalement c’est Tatum et les Celtics qui ont eu le dernier mot pour conclure leur road trip sur un bon bilan de 3-1 au vu des adversaires.

« C’est une grosse victoire pour notre équipe. C’est une salle où il est difficile de gagner. C’est une super manière de terminer un road trip. Nous aurions pu trouver des excuses du fait que c’était un back-to-back, mais ça n’a pas été le cas. » Tatum

Via ESPN et Mass Live