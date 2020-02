New Balance devient partenaire officiel de la NBA

La NBA et New Balance ont annoncé aujourd’hui un nouvel accord sur plusieurs années faisant de la marque un nouveau partenaire marketing officiel de la NBA.

« New Balance est officiellement revenue dans le monde du basket-ball lorsque le MVP des NBA Finals, Kawhi Leonard, est entré sur le terrain lors du NBA All-Star Game en 2019, » a expliqué Chris Davis, Vice-Président Marketing chez New Balance. « Aujourd’hui, un an plus tard, nous sommes ravis de consolider notre position dans la communauté basket en collaborant avec la NBA en tant que partenaire stratégique sur le long terme pour continuer à affirmer notre position en tant que marque leader sur le marché sportif. Ce partenariat inscrit New Balance dans la communauté mondiale de la NBA, possédant une culture et une communauté de fans internationale, qui dépasse le monde du sport et du basket ».

« Nous sommes ravis d’accueillir New Balance dans notre famille de partenaires mondiaux » a déclaré Dan Rossomondo, Vice-Président Media et Business Développer de la NBA. « Nous sommes impatients de travailler avec New Balance, de voir la marque développer son territoire dans l’univers du basket-ball et de continuer à s’imposer sur le marché avec les récentes signatures de joueurs à forts potentiels et la sortie de nouveaux produits. »