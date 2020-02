Fin de saison importante pour les Warriors; Steve Kerr : « Nous allons commencer à reconstituer le puzzle »

Cette année du côté des Warriors n’est pas aussi fameuse que ce à quoi nous pouvions nous attendre en début de saison et à raison, avec toutes les blessures subies par la troupe de Steve Kerr. Cependant, avec la récente arrivée d’Andrew Wiggins, voilà une belle éclaircie dans tout ce brouillard californien.

Son apport au scoring était attendu, mais son apport défensif lui ne l’était pas forcément. Les Warriors pensent tout de même pouvoir faire du jeune néo-warrior un bon défenseur à terme. Et il y a fort à parier qu’avec un bulldog comme Draymond Green dans l’équipe, cela devrait motiver Wiggins à se mettre au boulot sur le côté défensif.

Le retour de Stephen Curry prochainement devrait lui aussi être très important dans le processus de structuration des Warriors en vue de la saison prochaine. En effet, le fait de pouvoir regarder une association Curry — Wiggins — Green en vue de la saison prochaine pourrait être intéressant pour avoir un avant-goût en quelque sorte. Steve Kerr, le coach des Warriors en est convaincu de son côté.

Même si Klay manquera à l’appel jusqu’à la saison prochaine, Steve Kerr estime quand même qu’il faut reconstituer le puzzle le plus tôt possible pour créer une alchimie d’équipe.

« Quand nous remettrons Steph dans la line-up, nous commencerons à reconstituer le puzzle. » A déclaré Kerr. « Ce sera bien d’avoir Steph, Andrew et Draymond en place. L’année prochaine, nous y ajouterons Klay. Nous pourrons donc commencer à voir à quoi ressemblera réellement notre équipe. C’est le plus important de jouer avec les gars avec qui il sera dans le 5 l’année prochaine. Je pense qu’il s’intégrera bien avec ces gars. »

Un avis que Curry rejoint totalement. L’intégration de Wiggins en bon et due forme est importante s’ils veulent espérer être compétitifs pour le titre dès l’an prochain.

« C’est un gars à 20 points de moyenne, et il peut apporter énormément de vitesse à notre jeu. » A déclaré Curry samedi. « Il peut faire des coupes, il peut utiliser sa longueur en défense, il y a toutes ces choses qu’il va apporter et qui font partie de ce processus visant à créer une alchimie d’équipe. Si vous regardez notre équipe, c’est logique qu’il joue, d’autant plus qu’il a des qualités à apporter. Évidemment avec moi et Klay de retour en bonne santé, ça va être quelque chose de spécial. Il a montré quelques points positifs sur ce qu’il va pouvoir faire sur le terrain, et j’en suis très excité. »