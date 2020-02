Le pivot des Bulls Luke Kornet ne rejouera sans doute plus de la saison. Victime d’une sévère entorse de la cheville et d’une fracture du cinquième métatarse lors d’un entraînement la semaine passée, il sera out entre 6 et 8 semaines selon la franchise.

Pour sa première saison avec les Bulls il a été limité à 36 matchs et a tourné à 6 points à 28.7% de loin et 2.3 rebonds en 15.5 minutes.