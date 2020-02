Décimés, mais avec un super Tobias Harris, les Sixers maîtrisent les Knicks

Privés de Joel Embiid et Ben Simmons, les Sixers n’ont pas eu de mal à dominer les Knicks pour une 28ème victoire de la saison à la maison contre seulement 2 défaites. Pour les Knicks c’est la 7ème défaite de rang et c’est l’assurance une nouvelle fois de terminer à moins de 50% de victoires.

Tobias Harris signe un de ses meilleurs matchs de la saison avec 34 points à 14/21 dont 3/6 à 3-pts, 7 rebonds et 7 passes tandis que Shake Milton sort un nouveau bon match à la mène avec 19 points à 6/7 dont 5/5 à 3-pts, 4 passes et 2 contres tandis qu’Al Horford compile 15 points à 5/10 dont 4/4 à 3-pts, 7 rebonds et 9 passes. Les Sixers shootent à un excellent 49.5% dont un 15/31 à 3-pts, la clé de la rencontre puisque les Knicks sont limités à 8/23 de loin malgré 50.6% de réussite. Julius Randle compile 30 points à 11/18, 10 rebonds et 5 passes tandis qu’Elfrid Payton ajoute 18 points à 7/15, 6 rebonds et 12 passes, et Moe Harkless 17 points à 5/7 à 3-pts.

Philly a construit son succès sur une excellente première mi-temps lors de laquelle Harris et Milton ont fait des misères à la défense new yorkaise avec respectivement 23 points et 4/4 de loin. Résultat, à la mi-temps les locaux menaient 61-46 avec un second quart remporté 35-25. Les Knicks n’ont toutefois pas abdiqué et en seconde mi-temps ils se sont accrochés en revenant à 4 points en 3ème quart mais sans pouvoir revenir plus près, puis à la faveur d’un 13-5 à 5 unités dans le money time. Moment choisi pour Harris et Milton de planter deux tirs à 3-pts coup sur coup.