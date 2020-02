Gina Mizell sur Kobe Bryant : « Pour les fans des Suns il était tout simplement trop bon »

Durant sa longue carrière aux Lakers, Kobe Bryant a développé une certaine rivalité avec les Phoenix Suns. Il a déclaré publiquement qu’il n’appréciait pas les Suns. Mais les Suns et leurs fans ne l’appréciaient pas non plus.

« Je peux vous dire qu’en grandissant ici, quand j’étais enfant et en tant que fan de basketball, je détestais Kobe Bryant, » a dit Gina Mizell, journaliste spécialisée couvrant les Suns. « Mais tout cela venait du fait qu’il soit si bon. Quand on repense à ses différentes victoires contre les Suns, ou à la corde-à-linge de Raja Bell sur Kobe pendant les play-offs. C’était cette personne impétueuse, que l’on se devait de détester en tant que rival ».

Mais cette relation entre la ville de Phoenix et Kobe était étrange. Il y avait de l’animosité car il avait éteint les espoirs des Suns de nombreuses fois en playoffs, mais il y avait aussi du respect pour une légende de la NBA qui avait changé le jeu tout en laissant son empreinte pour toujours. Mais entre cette admiration et cette haine, quelle sera la légende de Kobe Bryant à Phoenix ?

« Pour les fans, c’était un personnage complexe pendant sa carrière professionnelle parce qu’il était tout simplement trop bon. Mais tout le soutien qui a émergé et la tristesse des fans de Phoenix depuis sa mort, a remplacé tout sentiment négatif que cette même fan base aurait pu avoir il y a 10 ans, » a ajouté Mizell.

Elie Okobo, qui n’a pas eu l’occasion de jouer contre Kobe se rappelle quand même cet amour que tous les fans de basket avaient pour Kobe.

« Tout ce dont je me rappelle c’est son Farewell tour. Tout le monde l’acclamait et le respectait pour ce qu’il avait apporté au monde du basket. Et je pense vraiment que c’est ce dont tout le monde se rappellera, même les fans des Suns. »

Kobe avait aussi un rôle de mentor pour Devin Booker. Son influence sur le jeu est toujours très présente, et sa légende continuera à vivre au travers de nombreux joueurs, qui se sont tous inspirés de lui.

« Il a eu énormément d’influence sur Devin, et cela commence par son éthique de travail et sa mentalité ‘The Mamba mentality’. Il est aussi devenu capable de marquer dans n’importe quelle situation ou position sur le parquet, » confie Mizell.

Devin Booker a déclarait que tout ce qui comptait pour lui était de gagner le respect de Kobe, et c’est chose faite.

« Quand Devin et Kobe ont joué l’un contre l’autre, lorsque Devin était au début de sa carrière, et Kobe plus vers la fin de la sienne, Kobe voulait toujours parler à Devin, le conseiller et être à son écoute. Et c’est ce qui était le plus cher à ses yeux, c’était une sorte de validation de la part de Kobe ». Mizell

Okobo voit aussi beaucoup de similarités dans les manières de jouer de Booker et Kobe.