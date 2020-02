Anthony Tolliver vers un buyout

Les joueurs ont jusqu’à demain pour être coupés et rester éligibles à jouer les playoffs dans une autre franchise. On apprend justement qu’Anthony Tolliver et les Kings finaliseraient un buyout.

L’ailier fort, capable de s’écarter pour dégainer de loin, va ensuite étudier d’éventuelles options pour rejoindre une équipe prétendante aux playoffs. On doute qu’un prétendant au titre soit intéressé mais une équipe à la lutte pour les playoffs ou alors en manque de shoot pourrait se pencher sur le dossier.

Il a commencé sa saison à Portland avant d’être envoyé en Californie lors de la deadline. Il jouait 16.8 minutes en moyenne à Portland et a vu son temps de jeu passer à 9 minutes aux Kings. Cette saison il tourne à 3.3 points à 33.7% de loin et 3.3 rebonds.

Sources tell @TheAthleticNBA @Stadium: Kings and forward Anthony Tolliver are finalizing a contract buyout that allows Tolliver to pursue opportunities with playoff contenders. March 1 is deadline for players to be released and playoff-eligible.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 29, 2020