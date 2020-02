Les Knicks patients avec Kevin Knox ? « Je pense que j’ai beaucoup progressé »

La saison passée les Knicks, en fond de classement, n’avaient pas hésité à donner beaucoup de temps de jeu à leur rookie Kevin Knox, qui, malgré un certain talent en attaque, a montré de très grosses lacunes des deux côtés du terrain. Un QI basket douteux et des prises de décisions mauvaises, mais aussi des difficultés en défense. Cette saison il a un rôle bien moins important dans la rotation, limité à 18.1 minutes par match, soit 10 de moins que la saison passée pour 6.5 points à 36.2% dont 31.9% à 3-pts, 2.8 rebonds et 0.9 passe pour 0.7 ballon perdu. Malgré ça il pense être un bien meilleur joueur.

« Sans aucun doute, je pense que j’ai beaucoup progressé. J’essaye vraiment de progresser en défense. C’est vraiment quelque chose sur lequel j’ai essayé de me concentrer cet été, avoir une meilleure approche défensive. Je ne me préoccupe pas vraiment de l’attaque, je sais que ça va venir, les shoots vont rentrer. Mais je veux vraiment me concentrer en défense, faire ces actions supplémentaires en défense. » Knox

Des progrès sans doute plus lents qu’espérés, mais Mike Miller déclaraient la semaine passée :

« Il progresse. » Miller

Les Knicks n’ont pas perdu espoir le concernant puisque si on en croit SNY, lors de la deadline des transferts, plusieurs équipes auraient appelé à son sujet et auraient eu l’impression que les New-Yorkais étaient très hésitants le concernant.

À voir toutefois si la nouvelle direction est convaincue, mais l’aventure de l’ailier à Big Apple pourrait être de courte durée s’il ne montre pas de meilleures choses dans les semaines qui viennent.