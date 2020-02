Les Sixers pourraient étudier un transfert d’Al Horford cet été ?

Si Philly ne perd pas espoir et qu’il n’est sans doute pas trop tard, l’adaptation d’Al Horford dans l’équipe n’est pas simple et l’association avec Joel Embiid ne fait pas vraiment des merveilles.

Signé pour 109 millions de dollars sur 4 ans, l’intérieur n’a pas le rendement attendu avec sa pire adresse en carrière (43.6% dont 33.2% à 3-pts) pour seulement 11.7 points et 6.6 rebonds en 30.6 minutes. Malgré ça les Sixers n’ont pas tenté de l’échanger à la deadline, toutefois, USA Today rapporte que si cela ne fonctionne pas en playoffs, le dirigeants pourraient bien revoir leur plan à son sujet et pourraient ne pas écarter de l’échanger s’ils peuvent récupérer du shoot en contrepartie. USA Today cite une personne proche de la franchise et au courant de leurs plans.